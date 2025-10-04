Il dramma di Eric Dane la lotta contro la Sla | Voglio vedere le mie figlie crescere
La notizia della sua malattia ha sconvolto i suoi fan in tutto il mondo; a distanza di mesi, Eric Dane torna a mostrarsi in un video realizzato per I Am ASL, un'organizzazione che si occupa di raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulla Sla. Soltanto alcuni giorni prima l'attore, noto per il suo ruolo in Grey's Anatomy, è stato fotografato in un aeroporto di Washington: il 52enne si stava spostando in sedia a rotelle. Dane è attivo nella raccolta fondi per la ricerca. Lo scorso 29 settembre, proprio a Washington, ha incontrato il deputato Eric Swalwell, proprio in merito alla raccolta di fondi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
