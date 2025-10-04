Il dramma del calcio italiano morto in diretta tv | Un film horror
Il grande protagonista del calcio italiano è venuto a mancare durante una trasmissione televisiva: le immagini fanno ancora malissimo. Nella storia del calcio italiano ci sono purtroppo anche delle immagini che nessuno vorrebbe mai rivedere, come ad esempio quelle di alcuni atleti deceduti in campo. E’ ancora oggi fortissimo il dolore per quanto accaduto a Morosini, Puerta, Feher, Foe, fino ad arrivare a Giuliano Taccola e Renato Curi. Uno di questi terribili drammi ha riguardato anche un allenatore molto amato, morto in diretta TV mentre parlava della sua squadra del cuore. Sono passati vent’anni da quel 3 ottobre 2005, una data che ogni tifoso del Genoa ricorda con grandissima tristezza. 🔗 Leggi su Sportface.it
