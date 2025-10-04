Antefatto: guerriglia alla Stazione di Bologna la sera delle vigilia. Svolgimento: guerriglia dura sulla tangenziale e sulla A14, con l’Italia tagliata in due, trasformata in una trappola per migliaia di auto, camion, mezzi di trasporto. I commentatori sottolineano che gli scontri sono stati marginali, poca cosa, niente di grave. In effetti, il bilancio è leggero rispetto a quanto accaduto a Milano solo pochi giorni fa: più di 60 agenti feriti. Sì, solo 55. Contro i 60 finiti in ospedale a Milano nel giro di valzer precedente. Cinquantacinque agenti al pronto soccorso sono un bilancio accettabile, per i nostri parametri sgangherati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il diritto allo sciopero è diventato il diritto di delinquere in piazza