Il deblistering in farmacia ad Agrigento un seminario su aspetti operativi normativi e di sicurezza

Un blister con scritto “lunedì”, “martedì”, “mercoledì” non è solo un aiuto visivo: dietro c’è un processo regolato da norme precise, gestito da macchinari e software che organizzano i medicinali in dosi unitarie. Si tratta del deblistering, pratica che in farmacia permette di riconfezionare i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Farmaci. Consiglio di Stato: “Legittima l’attività di deblistering posta in essere dalle farmacie” - Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una farmacia di Moncalieri contro il diniego dell’Asl TO 5 all’attività di deblistering, ritenendo l’assenza di una norma nazionale non sufficiente a ... Riporta quotidianosanita.it

Deblistering in farmacia, Consiglio di Stato: non sono necessarie autorizzazioni per attivare il servizio - Il deblistering non è vietato dall’ordinamento, rientra tra le attività proprie del farmacista e non richiede autorizzazioni preventive, potendo trovare riferimento nelle linee guida già adottate da ... Scrive farmacista33.it