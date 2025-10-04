Il corteo per Gaza e la Flotilla Tremila in piazza a Monza

I giovani hanno detto di non aver mai visto nulla del genere a Monza. Chi è più avanti con l'età che bisogna risalire agli anni '70 per avere memoria di una manifestazione con tanta partecipazione. Sono stati tremila secondo la Questura (cinquemila per gli organizzatori), i manifestanti al corteo indetto della Cgil a sostegno della Global Sumud Flotilla, dopo gli arresti dell'esercito israeliano di mercoledì. E alti, in tutta la provincia, i tassi di adesione allo sciopero generale: alla Trillium di Nova Milanese si è superato l'80% di adesioni, alla Staubli di Carate e alla Panasonic di Barlassina il 70%.

