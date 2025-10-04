Il corteo in centro Un fiume colorato senza disordini | | Dalla parte giusta
"Ascoli lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume al mare". E’ uno dei tanti slogan intonati ieri mattina durante la manifestazione che si è svolta ad Ascoli nell’ambito dello sciopero indetto da Cgil e Usb, oltre ad altre organizzazioni e sigle, a sostegno della Flotilla, la missione bloccata dall’esercito israeliano mentre portava via mare aiuti umanitari alle popolazioni a Gaza. Slogan, cori di sostegno alla causa palestinese, insulti contro Israele ma anche contro la premier Giorgia Meloni e il vice premier Matteo Salvini. Il corteo, nel complesso pacifico, festoso e colorato, è partito poco dopo le 11 dallo Squarcia; dopo aver percorso corso Vittorio Emanuele e piazza Arringo è giunto in via Trieste dove i manifestanti si sono attestati davanti alla Prefettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: corteo - centro
Leoncavallo, verso la manifestazione del 6 settembre. Sala non sarà al corteo, “ma il sostegno politico al centro sociale resta”
Il corteo per mostrare la forza del clan: la sfilata dei Mazzarella nel centro di Napoli
Gianni e Giulia in braccio. Lungo corteo in centro
Sit-in questa mattina in centro dei ragazzi delle scuole cittadine, preludio al corteo e alla manifestazione del pomeriggio - facebook.com Vai su Facebook
Corteo pro Flotilla: circa 7mila persone dal centro all'autostrada, al grido di "Palestina libera" - BergamoNews - X Vai su X
Il corteo in centro. Un fiume colorato senza disordini:: "Dalla parte giusta" - Partiti dallo Squarcia i manifestanti hanno raggiunto la Prefettura. Si legge su ilrestodelcarlino.it
In migliaia per Gaza. Sciopero e corteo. Treni e autostrada bloccati per ore - Del Vecchio: “Una partecipazione straordinaria che ci riempie di speranza” ... Riporta msn.com