Il corteo in centro Un fiume colorato senza disordini | | Dalla parte giusta

"Ascoli lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume al mare". E’ uno dei tanti slogan intonati ieri mattina durante la manifestazione che si è svolta ad Ascoli nell’ambito dello sciopero indetto da Cgil e Usb, oltre ad altre organizzazioni e sigle, a sostegno della Flotilla, la missione bloccata dall’esercito israeliano mentre portava via mare aiuti umanitari alle popolazioni a Gaza. Slogan, cori di sostegno alla causa palestinese, insulti contro Israele ma anche contro la premier Giorgia Meloni e il vice premier Matteo Salvini. Il corteo, nel complesso pacifico, festoso e colorato, è partito poco dopo le 11 dallo Squarcia; dopo aver percorso corso Vittorio Emanuele e piazza Arringo è giunto in via Trieste dove i manifestanti si sono attestati davanti alla Prefettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it