Il Convegno Giustizia 4.0 a Capri la Presidente Covelli | Sfida etica e istituzionale
Tempo di lettura: 3 minuti Si è tenuta oggi a Capri la seconda giornata di lavori del Convegno su lavoro, digitalizzazione e giustizia, un appuntamento che ha visto la partecipazione da remoto del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, oltre a quella di magistrati, avvocati, notai, studiosi e rappresentanti delle istituzioni per discutere delle trasformazioni in atto nel mondo della giustizia e del lavoro nell’era digitale. “Il Distretto della Corte d’Appello di Napoli – ha affermato la Presidente Covelli – è stato e continua ad essere luogo di sperimentazione costante sul tema della digitalizzazione, su cui si misura l’efficienza, la trasparenza e la credibilità della giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
