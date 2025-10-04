Il Consigliere regionale Paolo Romano è tra i liberati della Flotilla | era l’ultimo politico italiano in Israele

Oggi, sabato 4 ottobre, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato il ritorno in Italia di 26 italiani della Global Sumud Flotilla fermati dalle forze armate israeliane. Tra loro anche il Consigliere regionale del Pd Paolo Romano, l'ultimo politico italiano a non essere ancora stato liberato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

