Il confronto de La Nazione Sanità lavoro e sviluppo Le promesse dei candidati
Firenze, 4 ottobre 2025 – Sarà un confronto all’americana tra i tre candidati alla guida della Regione Toscana quello organizzato da Qn-La Nazione per lunedì al Palazzo dei Congressi di Piazza Adua 1 e trasmesso in streaming sui nostri canali. A sfidarsi, a colpi di domande, formulate da parte delle redazioni saranno Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani, governatore uscente schierato per la coalizione di centrosinistra e Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia per il centrodestra. Si comincia alle 18 in punto – con ingresso in sala dalle 17,30 – dopo la presentazione dell’evento e degli ospiti spazio alle regole di ingaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: confronto - nazione
Il confronto tra i candidati. Dibattito de La Nazione. Appuntamento al 6 ottobre
A Fenix, la festa di Gioventù Nazionale. Un’importante occasione di confronto e dibattito per i giovani della grande famiglia di Fratelli d'Italia, che consolida le nostre radici e ci permette di costruire con orgoglio il futuro della nostra Nazione. Avanti così! - facebook.com Vai su Facebook
Il confronto de La Nazione. Sanità, lavoro e sviluppo. Le promesse dei candidati - Lunedì al Palazzo dei Congressi gli aspiranti governatori davanti alla città. Scrive lanazione.it
Il confronto tra i candidati. Dibattito de La Nazione. Appuntamento il 6 ottobre - Firenze, 23 settembre 2025 – La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 6 ottobre a meno di una settimana dall’apertura delle urne per il rinnovo del consiglio regionale. Scrive lanazione.it