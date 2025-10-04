Firenze, 4 ottobre 2025 – Sarà un confronto all’americana tra i tre candidati alla guida della Regione Toscana quello organizzato da Qn-La Nazione per lunedì al Palazzo dei Congressi di Piazza Adua 1 e trasmesso in streaming sui nostri canali. A sfidarsi, a colpi di domande, formulate da parte delle redazioni saranno Antonella Bundu per Toscana Rossa, Eugenio Giani, governatore uscente schierato per la coalizione di centrosinistra e Alessandro Tomasi, attuale sindaco di Pistoia per il centrodestra. Si comincia alle 18 in punto – con ingresso in sala dalle 17,30 – dopo la presentazione dell’evento e degli ospiti spazio alle regole di ingaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il confronto de La Nazione. Sanità, lavoro e sviluppo. Le promesse dei candidati