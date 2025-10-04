Il concentratore solare italiano al 91% rischia di emigrare oltreconfine

In Italia esiste una tecnologia capace di convertire la luce del sole in calore con un’efficienza mai vista prima; eppure, a causa di norme confuse e capitali insufficienti, quel risultato rischia di traslocare oltreconfine, disperdendo un patrimonio che appartiene al Paese intero. Una performance da primato mondiale Il Concentratore Solare Termico EOSth, ideato da Greenetica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Il concentratore solare italiano al 91% rischia di emigrare oltreconfine

In questa notizia si parla di: concentratore - solare

https://www.tgyou24.it/rinnovabili-litalia-rischia-di-perdere-un-record-mondiale-il-caso-del-concentratore-solare-termico-al-91-di-efficienza/ - facebook.com Vai su Facebook

Il solare termodinamico italiano è fallito (per la gioia delle fonti fossili) - L’Anest, l’associazione imprenditoriale di categoria, si è sciolta. Segnala greenme.it

Questi “concentratori” a forma di foglia potrebbero cambiare per sempre l’efficienza solare (rendendola più flessibili e scalabile) - Fin dalla sua invenzione negli anni ’70, il concentratore solare luminescente (LSC) è stato ideato per migliorare la cattura dell’energia solare, utilizzando materiali luminescenti per convertire e ... Secondo greenme.it