Il Comune di Sogliano al Rubicone diffonde la cultura del primo soccorso
A Sogliano al Rubicone cresce la consapevolezza sull’importanza del primo soccorso e dell’uso dei defibrillatori. Nei locali della ex scuola Pascoli si è svolto un partecipato incontro dedicato al DAE – Defibrillatore Automatico Esterno, con l’obiettivo di formare cittadini capaci di intervenire. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
#viabiliru #Sogliano Per la "Notte delle danze in cerchio", dalle 12 all'1 di sabato 4 ottobre 2025, nel Comune di Sogliano al Rubicone istituiti divieto di transito e di sosta in Piazza Matteotti, Via D. Raggi e Via Piave, nonchè divieto di transito in Via Faggeto. - X Vai su X
FESTIVAL DE GENERE 2025 Anche il Comune di Sogliano al Rubicone sostiene con convinzione il Festival de Genere, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 a Cesenatico: tre giornate di incontri, spettacoli e laboratori per riflettere insieme su parità, diritti - facebook.com Vai su Facebook
Formaggio di fossa di Sogliano, ci siamo: ecco il calendario di apertura delle fosse - Cinque realtà che, unite dall’amore per un’eccellenza riconosciuta a ... Lo riporta corriereromagna.it
Sogliano al Rubicone. Festa della Croce Rossa: l’amministrazione dona una tenda per le emergenze - La festa della Croce Rossa italiana, sezione di Sogliano al Rubicone, si tiene oggi nella piazza Matteotti del paese collinare che si trova in provincia di Forlì- corrierecesenate.it scrive