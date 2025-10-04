Gallo Leggerete di Roberto Brunamonti nelle pagine a seguire. Lui, Roby, il capitano bianconero per antonomasia, non ha dubbi. La forza del club – oltre alla solidità societaria e alle scelte di Dusko Ivanovic e Paolo Ronci – sta nell’anima italiana della Virtus. Quattro giocatori reduci dagli Europei, Pajola, Momo Diouf, Nicola Akele e Saliou Niang; uno che l’azzurro lo conosce bene (Daniel Hackett) e un altro che vorrebbe tornarci, dopo una breve parentesi giovanile (Abramo Canka). Senza dimenticare il baby Matteo Accorsi che allenandosi con la prima squadra potrebbe crescere ancora. Avere tanti italiani in squadra non basta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il commento. Tocco di azzurro per crescere ancora meglio