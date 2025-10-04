Il Codice e l' autovelox non fermano lemulte | sanzioni per 1,2 miliardi
Le nuove regole introdotte dal Codice della strada e le novità in tema di autovelox non fermano le multe stradali, che nei primi 9 mesi del 2025 valgono agli enti locali incassi totali per 1,25 miliardi di euro. Il calcolo, basato sui dati dei proventi dei comuni derivanti dalle violazioni stradali, è contenuto in un’indagine realizzata dal Codacons. Tra gennaio e settembre le entrate derivanti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
