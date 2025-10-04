Il Cga accoglie l' appello di un cittadino sugli oneri concessori | Interessi non dovuti

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un cittadino nell’ambito di una istanza di condono (prima con l’avvocato Francesco Stallone, e poi con gli avvocati Filippo Ficano e Nella Scilabra), con cui era stato impugnato il provvedimento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l'appello proposto da un cittadino nell'ambito di una istanza di condono, difesa dall'avvocato Francesco Stallone

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l'appello proposto da un cittadino nell'ambito di una istanza di condono, difesa dall'avvocato Francesco Stallone

