Il Cga accoglie l' appello di un cittadino sugli oneri concessori | Interessi non dovuti
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un cittadino nell’ambito di una istanza di condono (prima con l’avvocato Francesco Stallone, e poi con gli avvocati Filippo Ficano e Nella Scilabra), con cui era stato impugnato il provvedimento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: accoglie - appello
Assoluzione per Ettore Cuozzo: la Corte d’Appello di Napoli accoglie la difesa
Dazi: Corte Suprema accoglie appello presentato da Trump, udienza a novembre
Schlein accoglie a scoppio ritardato l’appello di Mattarella alla Flotilla, ma si chiama fuori: “Noi non c’entriamo”
Ultim’ora: la Corte Sportiva di Appello accoglie il reclamo presentato dal Taranto: la gara di Coppa Italia contro il Brindisi dovrà disputarsi. - facebook.com Vai su Facebook
Schlein accoglie a scoppio ritardato l’appello di Mattarella alla Flotilla, ma si chiama fuori: “Noi non c’entriamo” - X Vai su X
Oneri concessori in Sicilia, il Cga accoglie l'appello: interessi non dovuti grazie al principio del legittimo affidamento - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un cittadino nell’ambito di una istanza di condono, difesa dall’avvocato Francesco Stallone, e in pri ... Da msn.com
Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello su oneri concessori, interessi non dovuti grazie al principio del legittimo affidamento - Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un cittadino nell’ambito di una istanza di condono, difesa dall’avvocato Francesco Stallone, e in pri ... Riporta blogsicilia.it