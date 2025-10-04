Il Cga accoglie l' appello di un cittadino sugli oneri concessori | Interessi non dovuti

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l’appello proposto da un cittadino nell’ambito di una istanza di condono (prima con l’avvocato Francesco Stallone, e poi con gli avvocati Filippo Ficano e Nella Scilabra), con cui era stato impugnato il provvedimento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it