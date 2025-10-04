Il Centrodestra trova i nomi per le tre regioni al voto

Habemus Sud. La vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche sblocca le candidature di Campania, Puglia e naturalmente Veneto. Le tre forze principali della maggioranza calano un asso a testa. Il nome di Alberto Stefani, il giovane deputato vicesegretario federale della Lega e segretario regionale del partito come successore di Luca Zaia è sul tavolo da tempo. Incerta fino all’ultimo è stata la partita. A sostenerlo avrà niente meno che il governatore uscente, candidato come capolista. Aperta fino all’ultimo è invece la partita per la Campania, dove Fratelli d’Italia ha deciso di giocare in prima fila. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il Centrodestra trova i nomi per le tre regioni al voto

