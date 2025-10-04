Il centrodestra pronto a chiudere sul candidato governatore | Luigi Lobuono verso la corsa per la Regione
Il centrodestra andrebbe verso la candidatura di Luigi Lobuono alla presidenza della Regione Puglia. Nelle ultime ore il nome dell'imprenditore barese, ex presidente della Fiera del Levante, circola con insistenza e l'ufficializzazione della candidatura potrebbe essere ormai vicina.La scelta. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: centrodestra - pronto
Salvini alza la pressione su Milano: “Elezioni anticipate? Centrodestra pronto anche domani”
Veneto, l?intesa nel centrodestra non c?è, il candidato pronto per settembre. E si pensa ai sondaggi: crescono nei partiti i no verso una Lista Zaia
Centrodestra in conclave, l?accordo è più vicino. D?Attis: «Io sono pronto»
FRASCATI DAMIANO CIMMINO PRONTO A TORNARE IN POLITICA CON IL CENTRODESTRA DI FRASCATI. Dopo l'appello all'unità lanciato da Mirko Fiasco e seguito dai Consiglieri Comunali Anna Delle Chiaie, Marco Lonzi e dagli esponenti politici Mario - facebook.com Vai su Facebook
#Regionali, centrodestra pugliese nel caos: #Gemmato pronto a correre, Conserva attacca, Scatigna replica - X Vai su X
Regionali, il centrodestra pronto a chiudere su Cirielli candidato alla Regione - Il centrodestra pronto a chiudere sul vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. corriereirpinia.it scrive
Elezioni regionali, centrodestra gioca a nascondino: ancora in bilico il nome del candidato - Un ritardo che rischia di compromettere l’intera campagna elettorale, consegnando al governatore uscente Vincenzo De Luca un ulteriore vantaggio politico e mediatico ... Segnala casertanews.it