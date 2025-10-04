Il centrodestra chiude sul candidato governatore | Luigi Lobuono verso la corsa per la Regione

Baritoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra verso la candidatura di Luigi Lobuono alla presidenza della Regione Puglia. Nelle ultime ore il nome dell'imprenditore barese, ex presidente della Fiera del Levante, circola con insistenza e l'ufficializzazione della candidatura sarebbe ormai vicina.La scelta della coalizione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

centrodestra chiude candidato governatoreIl centrodestra ha scelto: è Cirielli il candidato governatore della Campania - Sarà Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia ed attuale viceministro agli Affari Esteri, il candidato governatore del centrodestra. Scrive casertanews.it

centrodestra chiude candidato governatoreElezioni regionali, centrodestra gioca a nascondino: ancora in bilico il nome del candidato - Un ritardo che rischia di compromettere l’intera campagna elettorale, consegnando al governatore uscente Vincenzo De Luca un ulteriore vantaggio politico e mediatico ... Da casertanews.it

