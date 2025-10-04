Il caso dell’esame farsa di Suarez Grego e Spina raccontano la loro verità La certificazione? Test semplice

Un esame "semplice" che richiede una conoscenza base della lingua italiana. Una procedura semplificata a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di Covid e un esame "semplicissimo", tanto che tutti i candidati di quel periodo lo avevano superato. Nuova udienza del processo per il cosiddetto caso Suarez, sul presunto esame farsa sostenuto dal calciatore uruguaiano che doveva ottenere la certificazione B1 di italiano per poter ottenere la cittadinanza e concludere il suo passaggio alla Juventus che non poteva più acquistare calciatori extracomunitari. Secondo l’accusa, l’allora rettrice dell’Università per stranieri, Giuliana Grego, la professoressa Stefania Spina, all’epoca direttrice del Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche dell’ateneo, e l’allora direttore generale Simone Olivieri, insieme al docente Lorenzo Rocca (che ha patteggiato ed è uscito dalla vicenda giudiziaria) avrebbero fatto in modo che Suarez, in una sessione di esame creata ad hoc per lui, superasse senza intoppi la prova. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso dell’esame “farsa“ di Suarez. Grego e Spina raccontano la loro verità. La certificazione? Test "semplice"

