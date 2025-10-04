Il Career day chiude con oltre 5.500 presenze migliore edizione di sempre
"Il Career Day 2025 di Orientamenti si chiude con numeri straordinari: oltre 5.500 partecipanti complessivi nei cinque giorni a Palazzo della Borsa, confermandosi la miglior edizione di sempre con 1.200 presenze in più rispetto al 2024". Lo hanno dichiarato il presidente di Regione Liguria Marco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: career - chiude
Regione, il Career Day 2025 chiude con oltre 5.500 partecipanti. Bucci, Ferro e Scajola: "La miglior edizione di sempre" - X Vai su X
LAVORO, IL CAREER DAY 2025 CHIUDE CON OLTRE 5.500 PARTECIPANTI. BUCCI, FERRO E SCAJOLA: “È LA MIGLIOR EDIZIONE DI SEMPRE” - facebook.com Vai su Facebook
Lavoro, il Career Day 2025 chiude con oltre 5.500 partecipanti. Bucci, Ferro e Scajola: “È la miglior edizione di sempre” - 500 partecipanti complessivi nei cinque giorni a Palazzo della Borsa, confermandosi la miglior edizione di sempre con 1. Segnala imperiapost.it
Orientamenti, il “Career Day” 2025 si chiude con oltre 5.500 partecipanti. Bucci, Ferro e Scajola: “La migliore edizione di sempre” - 500 partecipanti complessivi nei cinque giorni a Palazzo della Borsa, confermandosi la miglior edizione di sempre con 1. Si legge su msn.com