Il Career day chiude con oltre 5.500 presenze migliore edizione di sempre

"Il Career Day 2025 di Orientamenti si chiude con numeri straordinari: oltre 5.500 partecipanti complessivi nei cinque giorni a Palazzo della Borsa, confermandosi la miglior edizione di sempre con 1.200 presenze in più rispetto al 2024". Lo hanno dichiarato il presidente di Regione Liguria Marco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

