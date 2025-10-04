Il cardigan oversize è la nuova giacca di stagione che fa tendenza

Life&People.it Dimentichiamo l’idea del golfino bon ton “solo per la mezza stagione”: il cardigan oversize oggi è manifesto di stile. Cocoon ma deciso, morbido ma autorevole, conquista con energia nuova. Volumi ampi, texture importanti e styling consapevole: un capo-filtro che riconcilia comfort, presenza scenica ed eleganza. Perché è di tendenza in AutunnoInverno?. Wardrobe più responsabili, il cardigan oversize risolve tre bisogni: stratificazione intelligente, comfort couture e versatilità. Pantaloni sartoriali, denim lived?in, minidress longuette in seta dall’ effetto “relaxed power”, i filati importanti (mohair, alpaca, cashmere, merino corposo) regalano mano e volume senza irrigidire la silhouette. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it