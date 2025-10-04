Il cantante dei Baustelle | A Pesaro ho avuto voglia di buttarmi in quel mare meraviglioso e non riemergere più

Pesaro, 4 ottobre 2025 – Una canzone legata a un ricordo doloroso, ma su cui alla fine prevale la volontà di superare il momento e vivere. Così Francesco Bianconi, front man dei Baustelle, gruppo indie amatissimo da generazioni di fans, ha spiegato il senso della canzone «Pesaro», che apre l’ultimo album della band, «El Galactico». L’ha fatto ieri sera, proprio a Pesaro, al teatro Sperimentale, dove era ospite dell’Incanto film festival, rassegna cinematografica in corso in città. Il cantante era sul palco nell’inedito ruolo di attore, dato che ha preso parte al film «Quasi a casa», di Carolina Pavone, anche lei presente in sala con l’altro regista esordiente, Edgardo Pistone, in un talk moderato da Cristiano De Majo, direttore esecutivo di Rivista Studio «Qualche anno fa – ha raccontato – siamo venuti con i Baustelle a fare un concerto a Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

