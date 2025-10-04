Il campo largo cerca l’undicesima sconfitta

Laverita.info | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore uscente Occhiuto (Fi) da domani vuole la riconferma alle urne calabre contro lo sfidante Tridico, in quota 5 stelle. Mister Inps cavalca il reddito di cittadinanza e il no al ponte sullo Stretto, l’azzurro chiede di poter portare a termine le opere iniziate. 🔗 Leggi su Laverita.info

