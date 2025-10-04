Il cadavere di un 40enne empedoclino ferito a colpi d' arma da fuoco sotto un Fiat Fiorino i carabinieri | dinamica non chiara

Il cadavere di un uomo, un quarantenne empedoclino: Alfonso Spalma, è stato ritrovato sotto un Fiat Fiorino lasciato, quasi come se fosse stato posteggiato, lungo una strada a Le Cannelle di Porto Empedocle. Dentro l'abitacolo, c'è un fucile che non avrebbe però esploso alcun colpo. IL VIDEO. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: cadavere - 40enne

Porto Empedocle, cadavere di un 40enne ferito a colpi d'arma da fuoco sotto un'auto: è stato ucciso?

Porto Empedocle, cadavere di un 40enne ferito a colpi d'arma da fuoco sotto un Fiat Fiorino: è stato ucciso

Emily, la Sposa Cadavere, è arrivata in una nuova versione Funko Pop! Malinconica, romantica e indimenticabile, con i suoi dettagli e i colori che sembrano usciti direttamente dal film di Tim Burton. Che dite… siete pronti a darle un posto nella vostra colle - facebook.com Vai su Facebook

https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/09/cadavere-rinvenuto-in-mare-a-meta-di-sorrento-a9dba289-f9a8-4c25-8aae-a649cbd6f0fe.html?wt_mc=2.social.tw.redtgrcampania_cadavere-rinvenuto-in-mare-a-meta-di-sorrento.&wt… META DI SORRENTO - C - X Vai su X

Cadavere ritrovato vicino all'Arsenale di Roncade: è in avanzato stato di decomposizione, un mistero le varie ferite - Un cadavere è stato ritrovato oggi, giovedì 4 settembre, vicino all'Arsenale di Roncade: è in avanzato stato di decomposizione ed è un mistero il fatto che presenti varie ferite. Da ilgazzettino.it

Cadavere ritrovato vicino all'Arsenale di Roncade: un mistero le varie ferite VIDEO - Un cadavere è stato ritrovato oggi, giovedì 4 settembre, vicino all'Arsenale di Roncade: è in avanzato stato di decomposizione ed è un mistero il fatto che presenti varie ferite. Come scrive ilgazzettino.it