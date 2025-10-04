Il cadavere di un 40enne empedoclino ferito a colpi d' arma da fuoco sotto un Fiat Fiorino i carabinieri | dinamica non chiara

Il cadavere di un uomo, un quarantenne empedoclino: Alfonso Spalma, è stato ritrovato sotto un Fiat Fiorino lasciato, quasi come se fosse stato posteggiato, lungo una strada a Le Cannelle di Porto Empedocle. Dentro l'abitacolo, c'è un fucile che non avrebbe però esploso alcun colpo.  IL VIDEO. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Porto Empedocle, cadavere di un 40enne ferito a colpi d'arma da fuoco sotto un'auto: è stato ucciso?

Porto Empedocle, cadavere di un 40enne ferito a colpi d'arma da fuoco sotto un Fiat Fiorino: è stato ucciso

