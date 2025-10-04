il bramante ci prova nella tana del gubbio

Per la 2° giornata della Serie B Interregionale il Bramante Pesaro disputerà la prima delle tre trasferte consecutive del mese di ottobre, andando ad affrontare un’altra neopromossa, ovvero, il Basket Gualdo domenica 5 ottobre alle 18,30. I gualdesi, infatti, vengono da un’ottima Serie C conclusasi con 30 vittorie e solo 2 sconfitte e dispongono di un pubblico molto caloroso, come dimostrano i 300 tifosi partiti alla volta di Rieti lo scorso giugno per la sfida promozione contro Fiumicino e che soprattutto in casa fanno sentire tutto il proprio appoggio alla formazione umbra. Gualdo è guidato in panchina da coach Luca Paleco che curiosamente era parte del roster che disputò per l’ultima volta la serie B nella stagione 2006-2007. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

