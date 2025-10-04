Comunicato stampa Soverato-Benevento 5 1-3: cronaca, tabellino e intervista Il GG Team Wear Benevento 5 cala il bis: rimontato il Soverato, secondo successo di fila. In Calabria decisive le reti di De Crescenzo, Volonnino e Caruso. PARI E PATTA ALL’INTERVALLO – Fausto Scarpitti conferma i dodici . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Il Benevento 5 cala il bis, secondo successo di fila