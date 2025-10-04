Tempo di lettura: 3 minuti Fausto Scarpitti conferma i dodici di venerdì scorso e si affida al quintetto iniziale composto da Montefalcone, Rafinha, Volonnino, Renoldi e Caruso. Avvio brillante dei giallorossi: Volonnino si accende subito, rendendosi pericoloso dopo pochi secondi. L’occasione più nitida capita a Renoldi, che dialoga con Caruso e conclude a botta sicura, ma Juninho salva miracolosamente sulla linea. Il Soverato reagisce e si affaccia in avanti con Gallinica e Savio, trovando però sulla propria strada un super Montefalcone. Il vantaggio calabrese arriva al quarto minuto: lo stesso Montefalcone prova a impostare l’azione, ma la palla viene intercettata da Gallinica, che sorprende l’estremo difensore giallorosso con un tiro dalla propria metà campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il Benevento 5 cala il bis: rimontato il Soverato, secondo successo di fila