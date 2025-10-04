Il bel gesto di Musetti a Shangai | Comesana si sente male e si accascia a terra lui lo soccorre e lo aiuta

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bel gesto di Lorenzo Musetti a Shangai: l'argentino Francisco Comesana si sente male e si accascia a terra, il tennista azzurro lo soccorre e lo aiuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gesto - musetti

