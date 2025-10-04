Il bastian contrario spiegato con le parole di René Girard

Non ti senti come il pazzo che va contromano in autostrada e pensa che siano tutti gli altri a sbagliare direzione? Diversi amici me lo hanno domandato in questi giorni, cercando di attribuire a un certo spirito di bastian contrario, che pur non nego di avere, la mia freddezza verso le mobilitazioni collettive per Gaza. Non sono abbastanza vanitoso per trovare lusinghiera questa certificazione di anticonformismo (dote servile, che spesso non è altro che il rovescio speculare del conformismo: nasce cioè dalla stessa preoccupazione morbosa per gli altri). E rispondo: esistono situazioni in cui è doveroso marciare nella direzione opposta al traffico, ed è quando senti che a muovere le flottiglie di automobili è un’ossessione persecutoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

