il basket italiano cerca la sua anima nel campionato

Dopo il can can dell'Eurolega, una notte chiara di stoffe polverizzate saluta l'inizio del campionato dove il basket italiano cerca la sua anima. Si comincia stasera a Trieste, in diretta sul canale televisivo della Lega, la grande novità nell'era Gherardini ereditata dal Gandini uscito di scena in grande stile, dove Trapani ci farà sapere se è davvero la squadra di Repesa la vera rivale delle grandi regine. Quelle che SKY trasmetterà in diretta. Domani alle 16 quando l'Armani, incerottata dopo la doppia trasferta a Belgrado, vittoria con la Stella Rossa, tormento senza estasi da meno 20 a meno 2 e tiro della vittoria sbagliato dal Guduric, affronterà al Forum Tortona affidata nella nuova cittadella dello sport al Fioretti che ha lasciato Milano dopo vent'anni di vita con l'Olimpia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

