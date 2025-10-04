Dopo il can can dell'Eurolega, una notte chiara di stoffe polverizzate saluta l'inizio del campionato dove il basket italiano cerca la sua anima. Si comincia stasera a Trieste, in diretta sul canale televisivo della Lega, la grande novità nell'era Gherardini ereditata dal Gandini uscito di scena in grande stile, dove Trapani ci farà sapere se è davvero la squadra di Repesa la vera rivale delle grandi regine. Quelle che SKY trasmetterà in diretta. Domani alle 16 quando l'Armani, incerottata dopo la doppia trasferta a Belgrado, vittoria con la Stella Rossa, tormento senza estasi da meno 20 a meno 2 e tiro della vittoria sbagliato dal Guduric, affronterà al Forum Tortona affidata nella nuova cittadella dello sport al Fioretti che ha lasciato Milano dopo vent'anni di vita con l'Olimpia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il basket italiano cerca la sua anima nel campionato