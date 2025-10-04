Il bacio della Luna a Saturno tra il 5 e 6 ottobre è stupendo | a che ora vederlo e come riconoscere il pianeta

La prima congiunzione astrale di ottobre è un bellissimo bacio tra la Luna e Saturno. Il satellite naturale della Terra e il pianeta con gli anelli duetteranno nel cielo per tutta la sera e la notte tra il 5 e il 6 ottobre. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul fenomeno astronomico, visibile a occhio nudo da tutta Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bacio - luna

Il Bacio della Luna a Giove tra il 22 e il 23 luglio: dove ammirarlo nel cielo di Roma

Il bacio della Luna a Giove tra il 22 e il 23 luglio è uno spettacolo: a che ora vederlo nel cielo

Il Bacio della Luna a Giove tra il 22 e il 23 luglio: dove ammirarlo nel cielo di Roma

Benvenuto ottobre con un evento speciale, torna il “bacio” Luna-Saturno - X Vai su X

Non uno, non due… ma ben tre medaglie ai nostri Bacio! Ail Concours Mondial de Bruxelles 2025 i nostri Bacio della Luna Prosecco Docg hanno brillato sul palcoscenico: Diamond Collection – Medaglia d’Oro Brut – Medaglia d’Argento Extra Dry – Me - facebook.com Vai su Facebook

Il bacio della Luna a Saturno tra il 5 e 6 ottobre è stupendo: a che ora vederlo e come riconoscere il pianeta - Il satellite naturale della Terra e il pianeta con gli anelli duetteranno nel cielo per tutta la sera e la notte ... Come scrive fanpage.it

Benvenuto ottobre con un evento speciale, torna il “bacio” Luna-Saturno - Benvenuto ottobre e occhi al cielo la sera del 5, puntati sul “bacio” Luna- greenme.it scrive