Il 4 ottobre torna festa nazionale | San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia celebrato per legge Dal 2026 scuole e uffici pubblici chiusi

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento che inserisce il 4 ottobre come nuova festa nazionale nel calendario italiano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

4 ottobre torna festaIl 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Da fanpage.it

San Francesco, il 4 ottobre torna festa nazionale: scuole chiuse, ma non da subito - Il 4 ottobre sarà di nuovo una festa nazionale: scuole chiuse dal 2026, ma il primo vero giorno libero arriverà solo nel 2027 ... Segnala skuola.net

