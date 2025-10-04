Il 4 ottobre torna festa nazionale | San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia celebrato per legge Dal 2026 scuole e uffici pubblici chiusi
La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato in via definitiva il provvedimento che inserisce il 4 ottobre come nuova festa nazionale nel calendario italiano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: ottobre - torna
La rompighiaccio "Laura Bassi" a ottobre torna in Antartide
Tragedia di Rigopiano, confermata la data dell'appello bis a Perugia: in aula si torna il 10 ottobre
Winx club torna su netflix dal 2 ottobre
Domenica 5 ottobre torna #domenicalmuseo, l'iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura per promuove e valorizzare il patrimonio culturale, archeologico e artistico italiano. Vi aspettiamo al Museo, con ingresso gratuito, per riscoprire le collezioni e i rep - facebook.com Vai su Facebook
#SanFrancesco, il 4 ottobre torna a essere festa nazionale in Italia. La decisione giunge a ridosso dell’ottavo centenario della morte del Poverello d'Assisi. La soddisfazione del cardinale Zuppi #VaticanNewsIT Leggi qui - X Vai su X
Il 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore - Via libera del Senato al ddl che ripristina la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Da fanpage.it
San Francesco, il 4 ottobre torna festa nazionale: scuole chiuse, ma non da subito - Il 4 ottobre sarà di nuovo una festa nazionale: scuole chiuse dal 2026, ma il primo vero giorno libero arriverà solo nel 2027 ... Segnala skuola.net