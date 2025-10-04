Il 4 ottobre potrebbe presto ritornare ad essere la festa nazionale di San Francesco d’Assisi Ecco 5 libri per conoscere meglio la vita e il pensiero di un uomo che continua a ispirare credenti e laici

I l 4 ottobre potrebbe presto ritornare ad essere la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, il primo via libera dalla Camera c’è già stato. Poeta, mistico, protettore dell’ambiente e degli animali: la fama di San Francesco, al pari di quella di una rockstar, resiste al trascorrere del tempo. Fu il primo a celebrare l’amore per la natura come riflesso divino e a esprimere sentimenti universali decisamente controcorrente rispetto alle religioni dell’epoca. La sua filosofia, fondata sul rispetto per ogni forma vivente, risuona attuale come non mai, basti pensare al messaggio di pace che contiene: «San Francesco ha realizzato una vera e propria rivoluzione culturale e spirituale dell’Europa nel periodo in cui è vissuto, al punto tale che un grande storico del medioevo, Jacques Le Goff, ha definito la sua opera come uno “sconvolgimento dell’ideologia sociale” e come una “rivoluzione socio-spirituale”» sostiene Vito Limone, Professore associato di Storia del Cristianesimo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

