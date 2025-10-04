Il 4 ottobre potrebbe presto ritornare ad essere la festa nazionale di San Francesco d’Assisi Ecco 5 libri per conoscere meglio la vita e il pensiero di un uomo che continua a ispirare credenti e laici

Iodonna.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l 4 ottobre potrebbe presto ritornare ad essere la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, il primo via libera dalla Camera c’è già stato. Poeta, mistico, protettore dell’ambiente e degli animali: la fama di San Francesco, al pari di quella di una rockstar, resiste al trascorrere del tempo. Fu il primo a celebrare l’amore per la natura come riflesso divino e a esprimere sentimenti universali decisamente controcorrente rispetto alle religioni dell’epoca. La sua filosofia, fondata sul rispetto per ogni forma vivente, risuona attuale come non mai, basti pensare al messaggio di pace che contiene: «San Francesco ha realizzato una vera e propria rivoluzione culturale e spirituale dell’Europa nel periodo in cui è vissuto, al punto tale che un grande storico del medioevo, Jacques Le Goff, ha definito la sua opera come uno “sconvolgimento dell’ideologia sociale” e come una “rivoluzione socio-spirituale”» sostiene Vito Limone, Professore associato di Storia del Cristianesimo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il 4 ottobre potrebbe presto ritornare ad essere la festa nazionale di san francesco d8217assisi ecco 5 libri per conoscere meglio la vita e il pensiero di un uomo che continua a ispirare credenti e laici

© Iodonna.it - Il 4 ottobre potrebbe presto ritornare ad essere la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. Ecco 5 libri per conoscere meglio la vita e il pensiero di un uomo che continua a ispirare credenti e laici

In questa notizia si parla di: ottobre - potrebbe

OnePlus 15 potrebbe arrivare a ottobre in buona compagnia

Basket B nazionale: per la concomitanza con la pallavolo, la stracittadina potrebbe essere sabato 11 ottobre. Oggi le due squadre si radunano. Il derby Andrea Costa-Virtus a rischio anticipo

“Gian Marco Chiocci a ottobre passerà a Palazzo Chigi”: così al Tg1 potrebbe andare Sangiuliano

4 ottobre potrebbe prestoMeteo 4 ottobre: nuovo maltempo in arrivo! Le zone a rischio temporali - Nel weekend appena iniziato l'Italia vedrà un'altra rapida fase di maltempo, soprattutto domenica 5 ottobre con forti piogge e venti intensi. Come scrive meteo.it

4 ottobre potrebbe prestoIl 4 ottobre sarà giorno festivo dal 2026 - il Senato approva definitivamente l 'introduzione della festività nazionale del 4 ottobre in onore di San Francesco d'Assisi. Scrive fiscoetasse.com

Cerca Video su questo argomento: 4 Ottobre Potrebbe Presto