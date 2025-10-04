Il 4 ottobre potrebbe presto ritornare ad essere la festa nazionale di San Francesco d’Assisi Ecco 5 libri per conoscere meglio la vita e il pensiero di un uomo che continua a ispirare credenti e laici
I l 4 ottobre potrebbe presto ritornare ad essere la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, il primo via libera dalla Camera c’è già stato. Poeta, mistico, protettore dell’ambiente e degli animali: la fama di San Francesco, al pari di quella di una rockstar, resiste al trascorrere del tempo. Fu il primo a celebrare l’amore per la natura come riflesso divino e a esprimere sentimenti universali decisamente controcorrente rispetto alle religioni dell’epoca. La sua filosofia, fondata sul rispetto per ogni forma vivente, risuona attuale come non mai, basti pensare al messaggio di pace che contiene: «San Francesco ha realizzato una vera e propria rivoluzione culturale e spirituale dell’Europa nel periodo in cui è vissuto, al punto tale che un grande storico del medioevo, Jacques Le Goff, ha definito la sua opera come uno “sconvolgimento dell’ideologia sociale” e come una “rivoluzione socio-spirituale”» sostiene Vito Limone, Professore associato di Storia del Cristianesimo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ottobre - potrebbe
OnePlus 15 potrebbe arrivare a ottobre in buona compagnia
Basket B nazionale: per la concomitanza con la pallavolo, la stracittadina potrebbe essere sabato 11 ottobre. Oggi le due squadre si radunano. Il derby Andrea Costa-Virtus a rischio anticipo
“Gian Marco Chiocci a ottobre passerà a Palazzo Chigi”: così al Tg1 potrebbe andare Sangiuliano
La cometa C/2025 A6 (Lemmon) sta diventando molto più luminosa del previsto: a fine ottobre potrebbe diventare visibile a occhio nudo - facebook.com Vai su Facebook
Festa del «patrono d’Italia»: il 4 ottobre potrebbe tornare festivo in onore di San Francesco. La proposta per gli 800 anni dalla morte - X Vai su X
Meteo 4 ottobre: nuovo maltempo in arrivo! Le zone a rischio temporali - Nel weekend appena iniziato l'Italia vedrà un'altra rapida fase di maltempo, soprattutto domenica 5 ottobre con forti piogge e venti intensi. Come scrive meteo.it
Il 4 ottobre sarà giorno festivo dal 2026 - il Senato approva definitivamente l 'introduzione della festività nazionale del 4 ottobre in onore di San Francesco d'Assisi. Scrive fiscoetasse.com