Ieri in Campania | folla ai cortei per Gaza e Flotilla Pluriomicidio di Paupisi martedì le autopsie

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 3 ottobre 2025. Avellino – Tragedia nella tarda mattinata di oggi alle porte di Campobasso: due persone hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra un’auto e un furgone avvenuto sulla tangenziale est. Una donna di 74 anni originaria di Avellino ha perso la vita sul colpo, mentre il conducente del furgone – un uomo di 61 anni, originario di San Martino in Pensilis – è morto al pronto soccorso dell’ospedale di Campobasso. ( LEGGI QUI ). Benevento – Si terranno martedì 7 ottobre gli esami autoptici sui corpi di Elisa Polcino e del figlio Cosimo Ocone, vittime della tragedia familiare avvenuta lo scorso 30 settembre a Paupisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Corteo pro Gaza a Napoli, manifestanti a Piazza Mercato. Scontri e lacrimogeni a Salerno. Conclusa la manifestazione in piazza Mercato - Dopo il blocco della missione Flotilla da parte dei militari israeliani, i principali sindacati italiani, insieme agli studenti e a liberi ... Secondo ilmattino.it