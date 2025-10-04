Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 3 ottobre 2025. Avellino – Tragedia nella tarda mattinata di oggi alle porte di Campobasso: due persone hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra un’auto e un furgone avvenuto sulla tangenziale est. Una donna di 74 anni originaria di Avellino ha perso la vita sul colpo, mentre il conducente del furgone – un uomo di 61 anni, originario di San Martino in Pensilis – è morto al pronto soccorso dell’ospedale di Campobasso. ( LEGGI QUI ). Benevento – Si terranno martedì 7 ottobre gli esami autoptici sui corpi di Elisa Polcino e del figlio Cosimo Ocone, vittime della tragedia familiare avvenuta lo scorso 30 settembre a Paupisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: folla ai cortei per Gaza e Flotilla. Pluriomicidio di Paupisi, martedì le autopsie