Icardi sfoga la sua rabbia sui social dopo l’archiviazione della denuncia | Mi chiamano scarafaggio

Inter News 24 Icardi, ex centravanti dell’Inter, ha parlato del caso a proprio carico con Wanda Nara sui social: ecco cos’ha detto. Mauro Icardi ha condiviso il suo sfogo sui social, dopo che la giustizia argentina ha archiviato la denuncia fatta da Wanda Nara e Maxi Lopez a suo carico. La denuncia, che coinvolgeva una presunta violenza da parte del calciatore del Galatasaray nei confronti di uno dei figli di Wanda, è stata ufficialmente archiviata dai tribunali, poiché secondo quanto riportato dai documenti giudiziari, non ci sarebbero prove sufficienti per sostenere le accuse. Icardi, che ha vissuto un periodo di grande tensione mediatica e legale, ha voluto commentare l’archiviazione con un duro sfogo, rivelando la frustrazione accumulata nei mesi passati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Icardi sfoga la sua rabbia sui social dopo l’archiviazione della denuncia: «Mi chiamano scarafaggio»

In questa notizia si parla di: icardi - sfoga

Denuncia di #Wanda e Maxi #Lopez archiviata, #Icardi una furia: “Mi chiamano scarafaggio perché…” - X Vai su X

«Mauro Icardi cancella i tatuaggi che aveva dedicato a Wanda Nara». Con questa mossa, l’attaccante argentino mette la parola fine al suo matrimonio con la showgirl, ormai prossimo alla conclusione anche dal punto di vista legale. Icardi ha condiviso sui soc - facebook.com Vai su Facebook

Denuncia di Wanda e Maxi Lopez archiviata, Icardi una furia: “Mi chiamano scarafaggio perché…” - Il calciatore del Galatasaray ha commentato l'archiviazione della denuncia da parte di Wanda Nara e Maxi Lopez. msn.com scrive

Icardi, che spettacolo la vista dalla sua lussuosissima casa a Istanbul - Tre presenze e due gol in Süper Lig: Mauro Icardi ha iniziato alla grande la nuova stagione con il Galatasaray andando a segno contro il Karagümrük e il Caykur Rizespor. Segnala corrieredellosport.it