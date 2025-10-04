Ibrahimovi? regalo da sogno? La Ferrari F80 per i suoi 44 anni

Il campione svedese arricchisce il suo garage personale con l'acquisto dell'ultima supercar made in Maranello. Si tratta di un modello esclusivo da 1.200 Cv, prodotto in 799 esemplari, in un'inedita versione Total black. Un regalo di compleanno da oltre 3,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ibrahimovi regalo sogno ferrariIbrahimovic, una Ferrari F80 come regalo di compleanno - Con un post su Instagram, Ibrahimovic ha svelato il suo regalo di compleanno: l’ex calciatore sarà tra i pochi proprietari di una Ferrari F80, la stradale più potente ... Secondo virgilio.it

Zlatan Ibrahimovic e Ferrari F80: l’incontro con Flavio Manzoni indizio di un nuovo regalo di compleanno? - Non ci sono indicazioni su data e luogo dello scatto, ma è assai probabile che in tempi recenti Ibrahimovic abbia fatto visita a Maranello, e nell’occasione ... Lo riporta motorionline.com

