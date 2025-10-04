Ibrahimovi? regalo da sogno? La Ferrari F80 per i suoi 44 anni

Il campione svedese arricchisce il suo garage personale con l'acquisto dell'ultima supercar made in Maranello. Si tratta di un modello esclusivo da 1.200 Cv, prodotto in 799 esemplari, in un'inedita versione Total black. Un regalo di compleanno da oltre 3,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ibrahimovi?, regalo da sogno? La Ferrari F80 per i suoi 44 anni

