Arezzo, 4 ottobre 2025 – Tornano «I Venerdì di Palazzo del Pero» 2025, si parte con il primo incontro. Riprendono le Conversazioni, I Venerdì di Palazzo del Pero (15 Ciclo), Venerdì 10 ottobre con Daniele Finzi che parlerà su Il campo di internamento di Renicci di Anghiari (1942-1943) tra verità e ricordi. La storia del campo di internamento di Renicci, destinato inizialmente ad ospitare prigionieri di guerra e utilizzato dal luglio 1942 per i prigionieri di Ustica e Ventotene, è stata possibile anche attraverso una ricerca-studio dei ragazzi della scuola media di Anghiari. Un percorso didattico vero e proprio che ne ha ricostruito la storia, attraverso la visita ai luoghi, alla raccolta di fotografie, lettere, cartoline e che è stato poi sintetizzato dal docente Finzi in una pubblicazione, La vita quotidiana di un campo di concentramento fascista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Venerdì di Palazzo del Pero 2025, si parte con il primo incontro