I supereroi acrobatici arrivano dal cielo e fanno tappa all’ospedale di Bergamo

Ecodibergamo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Giornata di magia allospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: in scena un gruppo di supereroi per rallegrare i piccoli pazienti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

i supereroi acrobatici arrivano dal cielo e fanno tappa all8217ospedale di bergamo

© Ecodibergamo.it - I supereroi acrobatici arrivano dal cielo e fanno tappa all’ospedale di Bergamo

In questa notizia si parla di: supereroi - acrobatici

supereroi acrobatici arrivano cieloI supereroi acrobatici arrivano dal cielo e fanno tappa all’ospedale di Bergamo - È stata una mattinata indimenticabile per i bambini e le famiglie dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Riporta ecodibergamo.it

I supereroi arrivano dal cielo per i piccoli ricoverati - Quella di ieri è stata una giornata che sicuramente i piccoli ricoverato all'Ospedale Bambino Gesù di Roma non dimenticheranno facilmente. Secondo disabili.com

Cerca Video su questo argomento: Supereroi Acrobatici Arrivano Cielo