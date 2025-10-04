I russi colpiscono la stazione ferroviaria ucraina di Shostka | almeno 30 feriti – Il video
Volodymyr Zelensky denuncia un attacco di un drone che ha preso di mira una stazione ferroviaria nella regione di Sumy. «Un attacco feroce di un drone russo sulla stazione di Shostka – scrive su X il presidente ucraino – I servizi d’emergenza sono sul posto e hanno iniziato ad aiutare le persone». Zelensky parla di un bilancio provvisorio, spiegando che «le informazioni sui feriti sono in fase di verifica» con 30 persone colpite. « I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili – accusa Zelensky – Ogni giorno la Russia si porta via vite umane. E solo la forza può fermarli. Abbiamo sentito dichiarazioni determinate da Europa e America ed è tempo diventino tutte realtà». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: russi - colpiscono
Guerra Ucraina, droni russi colpiscono regione di Odessa. In fiamme impianto produzione carburanti
Guerra Ucraina, droni russi colpiscono regione di Odessa. In fiamme impianto produzione carburanti – Il video
Ucraina, droni russi colpiscono 9 siti
I droni russi colpiscono il centro città a Dnipro. L’edificio che si vede qui davanti è il Menorah center, sede del centro culturale ebraico e della sinagoga - X Vai su X
Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/ucraina-raid-russo-uccide-famiglia-quattro-persone-due-bambini-AHoVRduC #Ucraina #Russia #guerra - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Zelensky: “La stazione ferroviaria di Shostka colpita da droni russi, decine di feriti” - Il presidente ucraino: “Attacco crudele, Mosca non poteva non sapere che stava colpendo civili”. Da msn.com
Guerra in Ucraina, Zelensky: "Attacco di droni russi su una stazione: colpito un treno passeggeri" - Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino: "Sapevano che era un convoglio civile". Secondo affaritaliani.it