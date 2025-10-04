I russi colpiscono la stazione ferroviaria ucraina di Shostka | almeno 30 feriti – Il video

Volodymyr Zelensky denuncia un attacco di un drone che ha preso di mira una stazione ferroviaria nella regione di Sumy. «Un attacco feroce di un drone russo sulla stazione di Shostka – scrive su X il presidente ucraino – I servizi d’emergenza sono sul posto e hanno iniziato ad aiutare le persone». Zelensky parla di un bilancio provvisorio, spiegando che «le informazioni sui feriti sono in fase di verifica» con 30 persone colpite. « I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili – accusa Zelensky – Ogni giorno la Russia si porta via vite umane. E solo la forza può fermarli. Abbiamo sentito dichiarazioni determinate da Europa e America ed è tempo diventino tutte realtà». 🔗 Leggi su Open.online