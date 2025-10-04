I risolini della Albanese il pianto di Elisa e i rivoluzionari del venerdì | ecco il podio dei peggiori
Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo la relatrice Onu per la Palestina, Francesca Albanese. Giorni fa, a Reggio Emilia, è stata insignita del massimo riconoscimento cittadino, la bandiera del Primo Tricolore. Ma quando, sul palco insieme a lei, il sindaco (di area dem) Marco Massari ha osato affermare che "la fine del genocidio e la liberazione degli ostaggi" sono "condizioni necessarie" per avviare il processo di pace, apriti cielo: in sala si sono levati fischi e urla di contestazione. La Albanese, anziché stemperare gli animi, si è messa a ridere platealmente, poi ha scosso la testa e infine ha detto: "Non giudico il sindaco e lo perdono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: risolini - albanese
Credo che non tutti si rendano conto di quanto sia rischioso, gravoso e pesante esporsi. In qualsiasi campo della vita. Mi hanno colpito molto le parole che Francesca Albanese ha pronunciato durante la conferenza stampa in Senato organizzata da Avs. Ecco - facebook.com Vai su Facebook