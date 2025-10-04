I provvedimenti dell' Ue e la crisi economica affossano il mercato automobilistico italiano
Nel settore automobilistico la crisi appare senza fine. Il 2025 si sta per concludere come è cominciato, cioè con un calo drastico della produzione. I numeri parlano chiaro. Le auto non si vendono, mancano gli ordini e gli stabilimenti produttivi sono in costante affanno. Mirafiori e Cassino su. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: provvedimenti - crisi
Le sedute sciolte, i provvedimenti bloccati e le assenze non sono causate dalla sciatteria o dal disinteresse - facebook.com Vai su Facebook
I provvedimenti dell'Ue e la crisi economica affossano il mercato automobilistico italiano - L'auto è diventata inaccessibile per molti, con un costo medio passato dai 19 mila euro del 2013 ai 30 mila ... Lo riporta arezzonotizie.it
Ue, nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca: sostegno all’Ucraina con gli asset russi - La Commissione decide il diciannovesimo provvedimento per colpire l’economia del Cremlino. repubblica.it scrive