I ProPal pronti a invadere Roma E scatta l' allarme infiltrati
A Roma sono attese diverse migliaia di persone in piazza per la manifestazione nazionale di questo pomeriggio per Gaza, nonostante gli accordi di pace siano a un punto di svolta. Le immagini di quanto accaduto lo scorso anno il 5 ottobre sono ancora vivide, motivo per il quale la tensione è altissima, soprattutto per il rischio di infiltrati. Sotto la lente gli ambienti più "caldi" e gli arrivi dalle altre città: l'obiettivo è quello di individuare eventuali infiltrati violenti che potrebbero unirsi alla manifestazione che sfilerà da Porta San Paolo a San Giovanni, motivo per il quale il dispositivo di sicurezza sarà imponente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
