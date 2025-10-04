I primi quarant’anni di Dungeons & Dragons
Nel 1985, l’Editrice Giochi portava sugli scaffali di una manciata di negozi specializzati la scatola rossa con l’iconica illustrazione di Larry Elmore del primo e più famoso gioco di ruolo: Dungeons & Dragons. Circa dieci anni prima, nel 1974, i due autori, Gary Gygax e Dave Arneson, avevano gettato le basi di un fenomeno destinato a rivoluzionare il panorama ludico e l’immaginario collettivo. Questo gioco ha ibridato narrazione, improvvisazione e strategia in un’esperienza immersiva che ha attratto generazioni di giocatori, lasciando un impatto sociologico ancora da esplorare. D&D continua a esercitare un’influenza culturale straordinaria, celebrata da riviste come Time, che gli ha recentemente dedicato un numero speciale intitolato «Il gioco che ha cambiato il mondo». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: primi - quarant
Dono e dedizione alla comunità: Avis a Novoli festeggia i primi quarant’anni
Dono e dedizione alla comunità: Avis a Novoli festeggia i primi quarant’anni https://ift.tt/sWMUhqm https://ift.tt/cGHZgD9 - X Vai su X
Bollitore @alessi_official Nato dal desiderio di Michael Graves di dare vita a un “design americano”, il bollitore 9093 celebra nel 2025 i suoi primi quarant’anni. Per l’occasione, una nuova versione in un’elegante veste completamente nera rende omaggio a - facebook.com Vai su Facebook
«Dungeons & Dragons», torna la saga: ecco tutti i film del weekend - Per gli appassionati del più famoso gioco di ruolo del mondo l’attesa è finita: mercoledì 29 marzo è arrivato ufficialmente nelle sale «Dungeons & Dragons - Da ecodibergamo.it