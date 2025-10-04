I precedenti La prima volta degli azzurri al Druso

Sfida inedita quella di domani tra Sudtirol ed Empoli, mai andata in scena finora in campionato. L’unico precedente risale al secondo turno di Coppa Italia dell’11 agosto 2013, quando l’allora squadra guidata da Maurizio Sarri si impose per 5-1 sugli altoatesini grazie a 4 reti negli ultimi 24 minuti. Dopo il botta e risposta in avvio di ripresa tra Maccarone e Campo, infatti, gli azzurri dilagarono grazie alla doppietta di Mchedlidze e ai gol di Cappelletti e Verdi. Come oggi anche allora l’Empoli militava in serie B, conclusa poi con il secondo posto alle spalle del Palermo e la conseguente promozione in A, mentre il Sudtirol era ancora in Lega Pro, fermandosi a un passo dalla promozione battuto dalla Pro Vercelli nella doppia finale play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

