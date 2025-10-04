C’è casta per te. Siamo contenti di poter tornare a raccontare le eroiche gesta nei palazzi della politica dei parlamentari del Pd Arturo Scotto e Annalisa Corrado, del pentastellato Marco Croatti e della compagna Benedetta Scuderi, di Avs, anche se si sono beccati una gragnuola di insulti dai passeggeri del volo in partenza da Tel Aviv. «Perché non li abbiamo lasciati nuotare da Israele all’Italia?» avrebbero detto alcuni presenti, dopo che l’asssistente di volo ha ricordato al microfono: «Ci sono quattro persone a cui dobbiamo ricordare che Am Israel Hai (Il popolo di Israele vive, ndr), con applausi a bordo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - I politici raccomandati mollano i compagni