Roma – Dopo settimane di tensione, ieri il governo italiano ha potuto tirare il primo respiro di sollievo. Il rientro in patria dei quatto parlamentari italiani – il senatore Marco Croatti (M5s), l’eurodeputata Annalisa Corrado (Pd), il deputato Arturo Scotto (Pd) e l’eurodeputata Benedetta Scuderi (Avs) –, liberati nella notte e arrivati alle 14.10 a Fiumicino con un volo di linea partito da Tel Aviv, sembra aver scongiurato definitivamente il rischio di uno scontro diplomatico con Israele che ha concluso la sua prova di forza, facendo valere il blocco navale, senza creare troppi danni. L'eurodeputata Annalisa Corrado accolta da Elly Schlein, all'arrivo all'aeroporto insieme agli altri parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla, Fiumicino (Roma), 3 Ottobre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I parlamentari “lasciati senza acqua né bagni”, per gli attivisti “fucili puntati e cannonate d’acqua”: le accuse della Flotilla a Israele