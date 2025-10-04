I parchi di Trento trasformati in immondezzai | Dov' è la polizia locale?

Trentotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sempre più cittadini mi segnalano con preoccupazione lo stato di degrado in cui versano numerosi parchi di Trento, in particolare durante i fine settimana. Scene di tavoli e panche invasi da rifiuti abbandonati, scatoloni colmi di bottiglie e lattine lasciati accanto ai cestini pubblici, e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: parchi - trento

Cerca Video su questo argomento: Parchi Trento Trasformati Immondezzai