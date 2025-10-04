I parcheggiatori abusivi tornano in via Carella | Perchè nessuno fa niente?

“Stamani al parcheggio dietro al Gran Hotel, due extracomunitari chiedevano (per non dire pretendevano) soldi a chi, come me, dopo aver parcheggiato aveva fatto il relativo scontrino. Come è possibile che questa città sia ostaggio di questi individui e nessuno faccia niente?”. A segnalarlo alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: parcheggiatori - abusivi

Controlli contro i parcheggiatori abusivi e i lavavetri molesti, denunciate sei persone

Pugno di ferro a Catania contro i lavavetri e i parcheggiatori abusivi, denunce e soldi sequestrati

Catania, controlli dei carabinieri: nel mirino parcheggiatori abusivi e centri scommesse irregolari

Finché ci saranno tanti cittadini conniventi i parcheggiatori abusivi infesteranno le nostre strade - facebook.com Vai su Facebook

A Roma sono stati allontanati 100 parcheggiatori abusivi dall'inizio dell'anno https://ift.tt/U53g2aG - X Vai su X

I parcheggiatori abusivi tornano in via Carella: "Perchè nessuno fa niente?" - A segnalarlo alla nostra redazione è un nostro lettore, che chiede maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine ... Secondo salernotoday.it

Polizia locale, presi parcheggiatori abusivi e borseggiatori - Due borseggiatori denunciati e due parcheggiatori abusivi allontanati per 48 ore: è il bilancio delle ultime attività della polizia locale a Bari. Si legge su ansa.it