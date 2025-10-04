"Fin da quando è nata la lista civica Insieme per Crevalcore abbiamo da subito dichiarato che il progetto, civico, era appoggiato anche dai partiti di centrodestra, Fdi e FI su tutti. Ma era composto anche da tante persone che nulla avevano a che fare con i partiti stessi". A parlare è Rosanna Resta, capogruppo di Insieme per Crevalcore, che interviene riguardo la posizione presa dai consiglieri comunali Massimo Barbieri e Silvia Nicoli Marchesini, che hanno lasciato questo gruppo consiliare di opposizione per passare al gruppo misto – Fratelli d’Italia. Questo perché a loro dire la lista civica in realtà è una lista troppo marcata Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"I nostri avversari stanno nei banchi della giunta, non all'opposizione"