I nodi e le prospettive della sanità

Folta platea per l’appuntamento promosso giovedì sera dal partito Socialismo XXI di Prato e della Toscana sul tema " Elezioni regionali e politica sanitaria ", che si è tenuto nei locali del circolo Arci La Libertà 1945 a Viaccia. E’ intorno al tema della sanità pubblica che si è sviluppato il dibattito della serata, aperta da Filippo Vasco, segretario regionale del partito Socialismo XXI, nato a Prato nel giugno scorso. La lotta alle liste d’attesa, l’organizzazione della sanità territoriale con le case della salute, la nuova palazzina esterna all’ospedale, le rsa e i percorsi per la salute mentale: sono stati alcuni dei punti affrontati insieme a Pasquale Palumbo, primario di neurologia all’ospedale pratese Santo Stefano e con un contributo di Rosanna Sciumbata, medico di medicina generale e candidata in consiglio regionale come capolista della lista civica "Casa Riformista" a sostegno dell’attuale presidente regionale e candidato per il mandato bis Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

