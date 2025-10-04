i nodi delle biblioteche ripristinato il servizio di interscambio dei libri

Ripristinato il servizio interbibliotecario. Sarà di nuovo possibile ordinare libri di una delle biblioteche della rete provinciale ReProBi anche dalle biblioteche di Avenza e Marina, possibilità che era stata tolta con la riorganizzazione del servizio e l’appalto di quelle di Marina e Avenza a una cooperativa, sollevando tante polemiche, fra addetti ai lavori e lettori. "Anche il personale delle cooperative è in grado di effettuare il servizio e pertanto l’abbiamo ripristinato" spiega l’assessore alla Cultura Gea Dazzi. "È una vittoria nostra che da subito ci siamo battuti per riottenere il servizio e merito dei tanti lettori che hanno fatto pressioni - rimarca la consigliera di minoranza Maria Mattei -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

